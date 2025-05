Concorso secondaria PNRR2 ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO

Scopri come viene valutata la prova pratica nel concorso ordinario per la scuola secondaria, come previsto dal DDG n. 3059/2024, e le indicazioni aggiornate per il suo svolgimento. Per alcune classi di concorso, la prova orale si divide in una parte orale e una prova pratica, con un punteggio minimo di 70/100 per superarla.

Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DDG n. 30592024: per alcune classi di concorso la prova orale si scinde in prova orale vera e propria e prova pratica. Il punteggio sarà la media matematica delle due prove e dovrà essere di almeno 70100 per considerarsi superata. L'articolo Concorso secondaria PNRR2. ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso secondaria PNRR2. ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento [AGGIORNATO]

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieno di prove orali e pratiche. Le convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO]

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.3059/2024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorso

Concorso docenti PNRR2. La prova orale. Quel gran pasticcio della scuola, in Lombardia e non solo

La gestione del concorso docenti PNRR2, specie per la prova orale, sta per far scatenare un terremoto. Si potrebbe dire che l' anno scolastico è iniziato

