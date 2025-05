Concorso PNRR 2 scuola secondaria | punteggi minimi per l’accesso alla prova orale In aggiornamento

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 3059/2024. Questa selezione riguarda specificamente alcune classi di concorso e regioni non coinvolte nella prova scritta, con un'attesa crescente tra i candidati.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 30592024. La selezione riguarda esclusivamente le classi di concorso e le regioni non coinvolte nella prova scritta suppletiva prevista per il 5 maggio.

