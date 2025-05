Concorso DSGA 2025 prove orali | elenco delle convocazioni In aggiornamento

Il concorso DSGA 2025 entra nel vivo con le prove orali. Dopo la prova scritta del 10 aprile, sono disponibili gli elenchi dei candidati ammessi. Gli Uffici scolastici regionali stanno aggiornando costantemente le lettere alfabetiche estratte per determinare l’ordine di convocazione. Rimanete aggiornati per tutte le novità sulle convocazioni!

Dopo la prova scritta del 10 aprile, sono stati resi noti gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l’ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali. Concorso DSGA 2025: Ammessi alla prova . Concorso DSGA 2025, prove orali: elenco delle convocazioni In aggiornamento Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Prova suppletiva concorso DSGA 2025: si svolge il 29 Maggio, ecco l’Avviso del Ministero

ticonsiglio.com scrive: Il Ministero dell'istruzione, tramite un Avviso ufficiale, ha comunicato che il 29 Maggio 2025 si svolgerà la prova suppletiva per il concorso per 1435 posti nel profilo di Funzionario Elevata Qualifi ...

Concorso DSGA, come vedere il punteggio ottenuto alla prova orale. Il percorso

Lo riporta orizzontescuola.it: In riferimento al concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), l'USR Friuli Venezia Giulia informa che, ...

Concorso DSGA 2 LIVE: sciogli tutti i tuoi dubbi, poni le tue domande ai nostri formatori + laboratorio prova orale + laboratorio lingua inglese

Secondo orizzontescuola.it: Per accompagnare i candidati nella fase di preparazione della prova orale del concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), è stato predisposto un pacchetto formativo articolato ...

