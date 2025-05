Concorso docenti secondaria PNRR2 maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche Le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso per docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n.3059/2024, è finalmente in fase di attuazione. Maggio e giugno saranno mesi intensi, ricchi di prove orali e pratiche, con le convocazioni già in aggiornamento. Dopo il via libera ministeriale, le commissioni possono ora avviare le selezioni per i candidati.

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

