Concorso docenti PNRR2 | non ci sarà ripescaggio per chi non è stato ammesso all’orale per pochi punti RISPOSTE AI QUESITI

Il concorso PNRR2 per il personale docente prosegue con la prova orale, secondo quanto stabilito dal DM n. 214 del 24 ottobre 2024. È ufficiale che non ci sarà ripescaggio per coloro che non sono stati ammessi per pochi punti. Attualmente, non si prevedono modifiche o deroghe alle modalità di ammissione.

Concorso PNRR2 per il personale docente: la determinazione della modalità di ammissione alla prova orale è stata stabilita con dm n. 214 del 24 ottobre 2024 e al momento non è allo studio nessuna modifica né deroga. Il concorso, sia per infanzia primaria che secondaria, prosegue con la prova orale e poi con la formulazione della graduatoria. L'articolo Concorso docenti PNRR2: non ci sarà ripescaggio per chi non è stato ammesso all’orale per pochi punti. RISPOSTE AI QUESITI . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

