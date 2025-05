Conciatori ospiti in classe alla Carducci

Nell'ambito delle attività scolastiche, la scuola media Carducci ha ospitato un incontro con l'Associazione Conciatori, affrontando temi rilevanti come la comunicazione tra pubblico e privato. Questo evento rappresenta un'opportunità per gli studenti di approfondire tematiche attuali e contribuirà alla realizzazione del prossimo numero del giornale scolastico.

Comunicazione tra pubblico e privato: questi alcuni dei temi trattati nel corso dell'incontro promosso dalla scuola media Carducci con la partecipazione dell' Associazione Conciatori. L'evento rientra tra le attività promosse dall'istituto in vista della prossima pubblicazione del giornale scolastico. Tra gli ospiti dell'incontro, il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini, che è stato intervistato dai giovani studenti presenti. Insieme a loro, ad accogliere il presidente Bandini, sono intervenuti il preside Alessandro Imperatrice e le insegnanti Alessia Bellomo e Stefania Rossi che coordinano il progetto del giornale della scuola. Tra i temi approfonditi nel corso dell'evento, che ha visto la partecipazione dell'ufficio comunicazione Assoconciatori, l'utilità di comunicare le risorse del distretto conciario e calzaturiero e la centralità delle interviste nell'ambito della comunicazione.

