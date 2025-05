Concerto jazz gratis a Tuscania

Sabato 17 maggio alle ore 21, CasaNave a Tuscania ospita il concerto jazz gratuito "Do you believe or not" del pianista e compositore Andrea Araceli. Insieme ai talentuosi Steve Laye al contrabbasso e Alberto Corsi alla batteria, Araceli esplorerà il tema della ricerca musicale, invitando il pubblico a riflettere sulla bellezza dell'errore.

Sabato 17 maggio alle ore 21 a CasaNave alle mura (Tuscania), il pianista e compositore Andrea Araceli presenta il suo concerto "Do you believe or not", in trio con Steve Laye al contrabbasso e Alberto Corsi alla batteria. "Errare vuol significa cercare – afferma il musicista – nella mia ricerca di.

