Concerto gratuito con Pelù Bandabardò Rondelli e tanti altri per i ' Sì' al referendum di giugno

Domenica 18 maggio, Piazza dell’Isolotto ospiterà "Alza il Volume – 5 Sì per cambiare il Paese", un emozionante concerto gratuito a sostegno del referendum di giugno. Con inizio alle ore 18, la serata vedrà la partecipazione di artisti di fama come Piero Pelù, Bandabardò, Bobo Rondelli e Peppe Voltarelli, per una causa importante.

