Concerto di Ilektra Zanella

Ilektra Zanella suona a Palazzo Albrizzi, domenica 25 maggio alle ore 17:00. In programma, musiche di Schumann, Chopin e Musorgskij. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Concerto di Ilektra Zanella

Ilektra Zanella ha suonato per Eleonora e per dire “nessuna mai più”

Scrive veneziatoday.it: . Il 10 maggio, all’auditorium Sbrogiò di Favaro Veneto, la pianista veneziana ha aperto con un’intensa e toccante esibizione l’evento commemorativo dedicato a Eleonora Noventa, a quindici anni dalla ...

La musica di Ilektra Zanella per non dimenticare: a Favaro evento contro il femminicidio

Segnala lavocedivenezia.it: La musica di Ilektra Zanella per non dimenticare: a Favaro un evento contro il femminicidio in memoria del grave fatto avvenuto ...

