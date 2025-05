Concerto a villa Malvolti

Villa Malvolti a Carpenedo, storica dimora della famiglia Malvolti, rappresenta un simbolo della tradizione vinicola italiana. Fondata nel 1868, l'azienda "Carpenè Malvolti" è pioniera nella produzione del prosecco spumante, segnando una svolta significativa nella storia del vino italiano. Questo concerto celebrerà l'arte musicale e la ricca eredità enologica che la villa custodisce.

La villa della famiglia Malvolti a Carpenedo si lega con la storia della più antica casa spumantistica italiana a conduzione familiare, nata nel 1868 a Conegliano. Fu infatti la "Carpenè Malvolti" la prima cantina in Italia a produrre il prosecco come vino spumante, a perfezionarne il metodo di.

Al via la 30.a edizione de "I concerti in villa e al museo" organizzata dagli Amici della musica di Mestre, in collaborazione con la Pro Loco. L'iniziativa è patrocinata dal Fai e sostenuta da Banca d

