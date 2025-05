Concerti che curano gli studenti dei licei siciliani portano la musica negli ospedali

concerti che curano gli studenti dei licei siciliani portano la musica negli ospedali. Questo progetto mira a creare un ambiente di cura più empatico e solidale, sfruttando il potere terapeutico della musica, e a valorizzare l’esperienza artistica degli studenti di 15 licei musicali della Sicilia attraverso il protocollo d’intesa “Per la valorizzazione del...".

Creare un ambiente di cura più empatico, accogliente e solidale attraverso il potere terapeutico della musica e valorizzare l'esperienza formativa e artistica delle studentesse e degli studenti di 15 licei musicali della Sicilia. È l'obiettivo del protocollo d'intesa "Per la valorizzazione del.

Concerti degli studenti per i pazienti in corsia

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Poesie e note in corsia, all’ospedale di Vergato. Una trentina fra studenti e studentesse dell’indirizzo musicale della scuola media hanno trascorso la mattinata a suonare e leggere brani ...

