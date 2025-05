Conceicao sorridente in conferenza Eppure lunedì era furioso | ecco perché

Sérgio Conceição, allenatore del Milan, si è presentato sorridente in conferenza stampa, ma solo lunedì scorso era furioso. Cosa è successo? In attesa della finale di Coppa Italia 2024-2025 contro il Bologna, le sue parole rivelano tensioni e aspettative. Scopriamo insieme le ragioni dietro il suo cambiamento di stato d'animo.

Sérgio Conceição, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Conceicao sorridente in conferenza. Eppure lunedì era furioso: ecco perché

