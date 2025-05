Conceicao si scalda e vuole il rosso | l’arbitro lo richiama è caos nel finale

Nel vibrante finale del primo tempo della finale di Coppa Italia all'Olimpico, Sergio Conceicao, allenatore del Milan, si infiamma e chiede un cartellino rosso, mentre l'arbitro interviene. La tensione cresce in un match equilibrato contro il Bologna di Vincenzo Italiano, con emozioni e colpi di scena che mantengono i tifosi con il fiato sospeso.

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo della sfida dell'Olimpico tra i rossoneri del portoghese e i rossoblu di Italiano Prima mezzora equilibrata all'Olimpico tra il Milan di Sergio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano, che si stanno affrontando per la finale di Coppa Italia. Conceicao si scalda: l'arbitro lo richiama, il portoghese infiamma Milan-Bologna (LaPresse) I rossoneri sono andati vicinissimi al gol di Luka Jovic, che da due passi ha tirato addosso a Skorupski. Anche i rossoblu, però, ci hanno provato, con Orsolini che ha impegnato Mike Maignan con un tiro davvero velenoso. Poi sono stati soprattutto Ndoye e Leao, con le loro accelerazioni a seminare il panico tra le difesa. Il risultato però è ancora incollato sullo zero a zero e qualcosa non sembra piacere a Sergio Conceicao della sua squadra.

