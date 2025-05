Conceicao si scalda e vuole il rosso | l’arbitro è accerchiato caos nel finale

Nel finale di un primo tempo equilibrato all'Olimpico tra Milan e Bologna, la tensione esplode. Sergio Conceicao si scalda e chiama a gran voce il cartellino rosso, mentre l'arbitro è circondato da giocatori infuriati. Un clima di caos avvolge la sfida decisiva per la finale di Coppa Italia, promettendo emozioni forti.

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo della sfida dell'Olimpico tra i rossoneri del portoghese e i rossoblu di Italiano Primo tempo equilibrato all'Olimpico tra il Milan di Sergio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano, che si stanno affrontando per la finale di Coppa Italia. I rossoneri sono andati vicinissimi al gol di Luka Jovic, che da due passi ha tirato addosso a Skorupski. Anche i rossoblu, però, ci hanno provato, con Orsolini che ha impegnato Mike Maignan con un tiro davvero velenoso. Poi sono stati soprattutto Ndoye e Leao, con le loro accelerazioni, a seminare il panico tra le difese. Il risultato però è ancora incollato sullo zero a zero e qualcosa non sembra piacere a Sergio Conceicao della sua squadra.

