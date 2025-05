Conceicao e nuovo DS Milan | Come non prenderlo

Nel corso della finale di Coppa Italia, le voci sul possibile approdo di Conceicao come nuovo direttore sportivo del Milan si intensificano. Stefano Bressi di Calciomercato.it, ospite a Zona Rossonera, ha fornito aggiornamenti sul futuro del club rossonero e sui potenziali colpi che potrebbero riguardare il Bologna. Un doppio annuncio che promette di scuotere il mercato.

Le dichiarazioni in diretta arrivano a margine della finale di Coppa Italia tra emiliani e lombardi Intervenuto a Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, Stefano Bressi ha fatto il punto sul Milan. Conceicao e scippo al Bologna: doppio annuncio per il Milan (LaPresse) – Calciomercato.it Sono stati diversi i temi trattati con il giornalista di Pianeta Milan. Si è parlato anche dei rossoblu in chiave mercato: “Chi prenderei dal Bologna? Orsolini, è il più forte che hanno, è italiano e si parla di lui anche in ottica Milan. Può risolvere ogni partita con una singola giocata” Inevitabilmente si parla di Sergio Conceicao e del suo futuro: “Non bisogna cambiare a tutti i costi. Faccio valutazioni anche su Conte ed è difficile secondo me che lo prendano in considerazione. Se non si trova un’alternativa di primissimo livello mi tengo volentieri Conceicao. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Conceicao e nuovo DS Milan: “Come non prenderlo”

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.