Con Trenord e Discovera in direzione Gardaland E c' è un concorso per cento ingressi gratuiti

Con Trenord e Discovera, il divertimento a Gardaland è più accessibile che mai! Partecipando al concorso per vincere uno dei cento ingressi gratuiti, potrai goderti un viaggio senza stress grazie al biglietto integrato treno+ingresso. Scopri il piacere di viaggiare in modo sostenibile verso il parco divertimenti più amato d'Italia!

Con Trenord e Discovera si parte in 'Direzione Gardaland': l'azienda ferroviaria lombarda e la prima piattaforma di travel mobility che integra l'ecosistema di servizi turistici e di mobilità propongono un biglietto integrato treno+ingresso a Gardaland Park, per un viaggio senz'auto verso il.

