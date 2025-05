Con la realtà virtuale il fast-fashion diventa ecosostenibile

Con la realtà virtuale, il settore della fast fashion può affrontare la sfida della sostenibilità. Uno studio dell'Università di Portsmouth, pubblicato sull'International Journal, evidenzia come tecnologie innovative possano ridurre gli sprechi e ottimizzare la produzione, trasformando un fenomeno spesso critico in un'opportunità per una moda più eco-friendly.

AGI - Con la realtà virtuale sarà possibile rendere più ecosostenibile il fenomeno della fast-fashion, caratterizzato dalla produzione rapida di abbigliamenti scartati poi altrettanto rapidamente. È quanto emerge da uno studio guidato dall' Università di Portsmouth e pubblicato sull' International Journal of Retail and Distribution Management. Gli autori hanno approfondito il crescente fenomeno dell' e-fashion (abiti digitali indossati in ambienti virtuali ) e hanno scoperto che questi elementi immateriali potrebbero contribuire a colmare il divario tra fast fashion e sostenibilità ambientale. Dai filtri di Instagram alle skin per videogiochi, l'idea di presentarsi digitalmente non è nuova. Ma i marchi di moda stanno ora facendo un ulteriore passo avanti, offrendo collezioni digitali che esistono solo sullo schermo. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Con la realtà virtuale il fast-fashion diventa ecosostenibile

