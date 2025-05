Con la morte di Pepe Mujica finisce un’epoca | testimone e protagonista ha incarnato un ideale

Con la morte di Pepe Mujica, il 13 maggio 2025, si conclude un'epoca. Testimone e protagonista della storia recente, ha incarnato ideali di giustizia, semplicità e resistenza. A pochi giorni dal compiere novant'anni, ha affrontato con coraggio il suo destino, dichiarando con franchezza: “Sto morendo. È l’unico modo in cui me ne andrò”.

Il 13 maggio 2025 si è spento a Montevideo José “Pepe” Mujica, a pochi giorni dal compiere novant’anni. Affetto da un tumore all’esofago, non aveva esitato ad annunciare pubblicamente e con la consueta franchezza la propria condizione, dicendo: “Sto morendo. È l’unico modo in cui me ne andrò”. Parole dure, essenziali, eppure profondamente coerenti con il linguaggio della sua intera vita. Con la sua morte si chiude un capitolo significativo della storia politica dell’America Latina, una pagina in cui Mujica non ha solo interpretato il ruolo di leader, ma ha incarnato un ideale vivente di coerenza morale, umanità profonda e radicale semplicità. Le sue condizioni di salute, già compromesse da tempo, erano state rese note nei giorni scorsi dallo stesso presidente dell’Uruguay Yamandú Orsi, suo erede politico e figura emergente della nuova sinistra latinoamericana. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Con la morte di Pepe Mujica finisce un’epoca: testimone e protagonista, ha incarnato un ideale

