‘Con i piedi nel fango’ alla Camera dei Deputati Inaugurata a Roma la mostra di Cristiano Frasca

Ieri, presso la Biblioteca Nilde Iotti della Camera dei Deputati a Roma, è stata inaugurata la mostra "Con i piedi nel fango" del fotoreporter forlivese Cristiano Frasca. L'esposizione presenta 62 scatti che documentano il disastro nell'Emilia-Romagna, con immagini già pubblicate sul Carlino e altri inediti che raccontano storie di resilienza e speranza.

Ha inaugurato ieri negli spazi della biblioteca Nilde Iotti, alla Camera dei Deputati di Roma, la mostra 'Con i piedi nel fango' che raccoglie 62 scatti del fotoreporter forlivese Cristiano Frasca: molti erano già usciti sulle pagine del Carlino, mentre altri sono inediti e raccontano il disastro nelle sue molte forme: la disperazione di chi ha visto la propria casa distrutta, le sirene di fronte alle abitazioni di chi, in quelle ore, ha perso la vita, ma anche i sorrisi di chi, nei momenti più bui, si è rimboccato le maniche per dare una mano. L'esposizione, realizzata grazie agli sponsor Romagna Acque, ER Lux e Winet, è arrivata a Roma grazie a un'intuizione della deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, presente al taglio del nastro. "È per me un grande onore, ma anche una forte emozione personale, aver contribuito ad ospitare queste foto alla Camera dei Deputati.