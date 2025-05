Con Foreste in cammino due giorni di spettacoli e laboratori dedicati agli alberi

...un invito a esplorare il legame profondo tra natura e creatività. Attraverso performances e laboratori, partecipanti di tutte le età potranno scoprire l'importanza degli alberi e delle foreste, riscoprendo il valore delle radici culturali che collegano l'arte ai luoghi. Un weekend immersivo per celebrare la bellezza e la vitalità del nostro ambiente.

Campsirago Residenza si anima di spettacoli e laboratori per adulti, famiglie, bambine e bambini per il terzo fine settimana della rassegna primaverile Campsirago luogo d’arte. La programmazione di questo weekend - intitolata Foreste in cammino: le radici dell’arte affondano nei territori - è. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Con "Foreste in cammino" due giorni di spettacoli e laboratori dedicati agli alberi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Con "Foreste in cammino" due giorni di spettacoli e laboratori dedicati agli alberi

Riporta leccotoday.it: Campsirago Residenza si anima di spettacoli e laboratori per adulti, famiglie, bambine e bambini per il terzo fine settimana della rassegna primaverile Campsirago luogo d’arte. La programmazione di ...

7 Cammini del Sud Italia da fare in pochi giorni

Secondo msn.com: 7 Cammini del Sud Italia da fare in pochi giorni Tra ... omaggio alle foreste appenniniche e alle distese centenarie di ulivi. Tra le ricompense per chi intraprende questo cammino ci sono il ...

Altopiano dei 7 Comuni. Due giorni di escursioni con Chiara Bertacco tra luna piena e antichi mulini

Riporta altovicentinonline.it: Ci sono esperienze che parlano al cuore prima ancora che ai sensi, ed è questo che promettono – e mantengono – le due escursioni proposte per il secondo weekend di maggio dalla guida ambientale escurs ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Legends of Runeterra: Il Cammino dei campioni

Nuova modalità di gioco - Il Cammino dei campioni Preparatevi a creare il vostro cammino. Il Cammino dei campioni sta arrivando su Legends of Runeterra! Il Cammino dei campioni è la nuova modalità avventura PvE di Legends of Runeterra in arrivo con la patch 2.