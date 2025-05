Con Foreste in cammino due giorni di spettacoli e laboratori dedicati agli alberi

...un invito a esplorare la connessione tra natura e creatività. Attraverso performance e attività pratiche, i partecipanti potranno scoprire il mondo degli alberi e il loro legame con l'arte, immersi nella magica atmosfera di Campsirago. Un'opportunità unica per famiglie e artisti di condividere esperienze indimenticabili nel cuore della primavera.

Campsirago Residenza si anima di spettacoli e laboratori per adulti, famiglie, bambine e bambini per il terzo fine settimana della rassegna primaverile Campsirago luogo d'arte. La programmazione di questo weekend - intitolata Foreste in cammino: le radici dell'arte affondano nei territori - è.

