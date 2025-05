Comunicare il consumo responsabile | l’Università Luigi Vanvitelli premiata da Federvini

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli è stata premiata da Federvini nell'ambito dell'iniziativa "Comunicare il consumo responsabile". La cerimonia si è svolta presso il Centro Congressi della Sapienza Università di Roma, riconoscendo l'importanza della sostenibilità e della responsabilità nel settore vitivinicolo e alimentare.

Si è tenuta presso il Centro Congressi della Sapienza Università di Roma la premiazione nazionale dell'iniziativa "Comunicare il consumo responsabile", promossa da Federvini in collaborazione con Università Sapienza di Roma, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Verona. Lanciato nel 2022, il progetto ha coinvolto oltre quattrocento studenti dei corsi magistrali in comunicazione e marketing, chiamati ad elaborare campagne per la promozione di unacultura del bere consapevole e responsabile. Durante l'evento è stato premiato il miglior progetto di ciascuna università partecipante. Per l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sono stati premiati: Davide Giliberti, Daniele Bruno e Stefania Faella con il progetto "Cheers and Chill.