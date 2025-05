Comune sciolto per camorra revocato l' incarico alla responsabile del Gabinetto del Sindaco

Comune sciolto per camorra: il provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose ha già i primi effetti. Infatti, il segretario comunale Salvatore Massi ha revocato l'incarico di responsabile del Gabinetto del Sindaco a Emanuela Viola, seguendo il decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella...

Primi effetti in Comune del provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose. Con il decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario comunale Salvatore Massi ha disposto la revoca dell'incarico di responsabile del Gabinetto del Sindaco a Emanuela Viola.

