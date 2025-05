Comune Politecnico di Milano Amt3 | accordo per riqualificare i luoghi di pregio dove passerà il filobus

Il Comune di Verona e il Politecnico di Milano hanno siglato un accordo per la riqualificazione dei luoghi di pregio lungo il percorso del nuovo filobus. Questa iniziativa mira a valorizzare piazze e aree storiche, tutelando il paesaggio e i beni culturali, contribuendo al decoro urbano e migliorando la qualità della vita nella città.

I lavori della filovia come occasione per riqualificare e valorizzare alcune piazze o zone del centro storico di Verona interessate dal passaggio della nuova infrastruttura, avendo come obiettivo la tutela del Paesaggio e dei Beni Culturali, ma anche il decoro cittadino e il miglioramento della.

