Comune non incassa le somme dei servizi cimiteriali | danno da 320mila euro a causa di 4 dipendenti infedeli

Un'indagine della Guardia di Finanza ha portato alla luce un danno erariale di 320mila euro nella gestione dei servizi cimiteriali del comune di Mondragone. Al centro della controversia, quattro dipendenti infedeli accusati di aver intascato somme pagate dagli utenti. Le fiamme gialle, del Comando Provinciale di Caserta, hanno già avviato il procedimento di verifica.

Un danno eraraiale da 320mila euro nella gestione dei servizi cimiteriali. Nel mirino della Guardia di Finanza 4 dipendenti ‘infedeli’ del comune mondragonese. Difatti le fiamme gialle del Comando Provinciale di Caserta hanno notificato gli inviti a fornire deduzioni, emessi dalla Sezione. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Comune non incassa le somme dei servizi cimiteriali: danno da 320mila euro a causa di 4 dipendenti infedeli

