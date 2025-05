Comune di Verona destinerà la somma raccolta con il 5 per mille alle famiglie in difficoltà

Il Comune di Verona si impegna ancora una volta a sostenere le famiglie in difficoltà, destinando le somme raccolte attraverso il 5 per mille a iniziative sociali. Il progetto "Nuove Povertà", ora denominato "Intervento economico straordinario per contrasto al...", mira a potenziare gli interventi per fronteggiare le crescenti emergenze sociali.

Anche quest'anno il Comune di Verona ha scelto di destinare le somme che raccoglierà a iniziative sociali volte a potenziare gli interventi per arginare le nuove povertà, in particolare attraverso il progetto "Nuove Povertà", oggi denominato "Intervento economico straordinario per contrasto al. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Comune di Verona destinerà la somma raccolta con il 5 per mille alle famiglie in difficoltà

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesca Barra e Claudio Santamaria protagonisti di La Verona di Dante

La Verona di Dante: un viaggio in video per scoprire i luoghi del Poeta in città con Francesca Barra e Claudio Santamaria.