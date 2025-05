Compravendita di immobili sospetta Il notaio chiude un occhio | multato

Un notaio della provincia di Pavia è stato multato per la sua negligenza nella gestione di una compravendita immobiliare sospetta. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, durante i controlli antiriciclaggio, hanno scoperto che il professionista aveva chiuso un occhio, omettendo l’adeguata verifica della clientela e la necessaria segnalazione.

Notaio nei guai: i finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell'ambito di controlli antiriciclaggio, hanno individuato una compravendita immobiliare gestita da un professionista operante in provincia di Pavia che ha omesso di effettuare l'adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, l'attenzione delle Fiamme Gialle della compagnia di Gallarate è stata rivolta alla cessione di due immobili situati a Somma Lombardo a un prezzo estremamente più basso rispetto a quello di mercato. Successivamente, approfondendo gli elementi raccolti, sono emerse numerose anomalie legate all'operazione come: l'uso di assegni scoperti e intestati a una società inesistente, la provenienza dei beni da parte di una società in gravi situazioni economiche e l'acquisto dei beni da parte di un soggetto pregiudicato, disoccupato e legato alla criminalità organizzata.

