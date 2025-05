Comprare casa a Napoli Vomero-Arenella il quartiere più richiesto

Il quartiere Vomero-Arenella di Napoli si distingue come uno dei più richiesti in Italia per l'acquisto di case. Si posiziona nella top 20 nazionale e risulta il secondo nel sud, dopo Poetto-Quartiere del Sole di Cagliari. Questa crescente attrattiva è emersa da un'analisi condotta da un noto sito di annunci immobiliari.

Nella top 20 dei quartieri in Italia con più richieste di acquisto di case rispetto alla domanda c'è anche una famosa zona di Napoli, si tratta del quartiere Vomero-Arenella e il secondo del sud dopo Poetto-Quartiere del Sole di Cagliari. L'analisi è stata effettuata dal sito di annunci immobiliari Idealista che attraverso determinati dati ha creato un indice di domanda relativa che è in grado di misurare I dati sono stati raccolti e analizzati dal sito di annunci immobiliari Idealista, che ha elaborato l'indice di domanda relativa che mette a confronto il rapporto tra domanda e offerta e il peso della prima in ogni zona d'Italia. I quartieri più richiesti di Napoli. L'analisi del portale di annunci immobiliari riguarda il primo trimestre del 2025 e l'indice di domanda relativa è stato calcolato considerando quante richieste ci sono state per ogni annuncio pubblicato.

