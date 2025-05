Compiti fatti con l' intelligenza artificiale e litigi in Un posto al sole

In un turbinio di tensioni e segreti, Gennaro Gagliotti si ritrova coinvolto in un violento conflitto con l'amico di Vinicio, che minaccia di rivelare verità scomode. Mentre le dinamiche sociali si intrecciano, Ferri apre le porte al circolo, spingendo Gennaro verso una nuova direzione. Ma i cantieri languono, creando un clima di instabilità palpabile.

Gennaro Gagliotti aggredisce l’amico di Vinicio, che gli aveva chiesto dei soldi per non raccontare tutto al fratello. Proprio in quel momento Ferri decide di farlo entrare al circolo, come viatico per il lasciapassare in società. La situazione dei cantieri non è buona, e c’è bisogno del bagno di liquidità dei Gagliotti. Ma a Marina non sfugge che Gennaro ha la mano fasciata, e inizia a balenarle in testa qualche sospetto. Mentre Ferri, forte della presunzione del suo fiuto per gli affari, tira dritto a gonfie vele col nuovo socio. Nel frattempo a scuola Camillo litiga sia con Jimmy che col compagno meno bravo della classe che, per la prima volta, ha preso 9 a un compito. Camillo ha intuito ciò che la maestra non ha ancora capito: sia Jimmy che l’amico hanno fatto il compito usando l’intelligenza artificiale. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Compiti fatti con l'intelligenza artificiale e litigi in Un posto al sole

