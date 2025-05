Competizioni sportive scolastiche | tris di titoli regionali per l’Iiss Leonardo Da Vinci

L'IISS "Leonardo Da Vinci" di Fasano si conferma un'eccellenza nel panorama sportivo scolastico, aggiudicandosi tre prestigiosi titoli regionali in diverse discipline. Tra lunedì 12 e martedì 13 maggio, la scuola ha brillato nelle competizioni sportive, continuando una tradizione che porta con sé entusiasmo e successo. A inaugurare questa straordinaria due giorni...

FASANO - Prosegue fiera e vincente la gloriosa tradizione sportiva dell’Iiss “Leonardo Da Vinci” di Fasano, che tra lunedì 12 e martedì 13 maggio ha conquistato ben tre titoli regionali, in tre diverse discipline, nelle Competizioni sportive scolastiche. A inaugurare la due giorni vincente è. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Competizioni sportive scolastiche: tris di titoli regionali per l’Iiss “Leonardo Da Vinci”

