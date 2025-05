Competenze oltre il curriculum La missione di scoprire i talenti

Nel mondo del lavoro, le competenze vanno oltre il semplice curriculum. La missione degli operatori dei centri per l’impiego è scoprire talenti spesso nascosti. È il caso di Abdu, originario della Nigeria, il cui percorso dimostra come potenzialità sottovalutate possano aprire porte insperati nel mercato lavorativo, trasformando le sfide in opportunità.

Ognuno ha la sua storia e spesso sta nell'operatore del centro per l'impiego scavare tra le competenze per evidenziare potenzialità sottovalutate o dimenticate che possono fare la differenza nel trovare un lavoro. Si può sintetizzare così la storia di Abdu, originario della Nigeria, che con una disabilità alle gambe un anno e mezzo fa si è rivolto al centro per l'impiego di Monza cercando una collocazione mirata sul territorio. Ha avuto difficoltà al desk informazioni perché parla solo inglese. Da quando è in Italia ha sempre fatto solo l'operaio metalmeccanico. "È stato il primo caso di cui mi sono occupata quando sono venuta a lavorare al centro per l'impiego - racconta ancora commossa Monica Sarsilli -, l'ho incontrato casualmente nel periodo in cui si era rivolta a noi una scuola internazionale della Brianza che cercava un collaboratore con competenza di lingua inglese certificata tra C1 e C2 (dovendo anche introdurre nella scuola i bambini stranieri).

