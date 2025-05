Compensi commissari Esami di maturità 2025 | tutto fermo al 2007 si intervenga!

Per gli Esami di Maturità 2025, i compensi destinati ai presidenti di commissione e ai commissari rimarranno identici a quelli fissati nel 2007. A sancire questa immobilità è il decreto interministeriale del 24 maggio 2007, mai aggiornato da allora. Si tratta di un’anomalia che genera malcontento nel settore scolastico, aggravata dall’aumento del costo della vita . Compensi commissari Esami di maturità 2025: tutto fermo al 2007, si intervenga! Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

