Como ti vorrei | dibattito pubblico su scuole spazi aggregativi e sport il 16 maggio allo Spazio Diaz

Scopri il futuro delle scuole, degli spazi aggregativi e dello sport a Como! Partecipa al dibattito pubblico “Como ti vorrei”, organizzato da Nova Como il 16 maggio 2025, dalle 17 alle 19, presso Spazio Diaz in via Indipendenza 83. Un'occasione per confrontarsi e proporre idee per una città più vivibile e inclusiva. Non mancare!

Quale futuro per le scuole, gli spazi aggregativi e lo sport a Como? A questa domanda proverà a rispondere l’incontro pubblico “Como ti vorrei”, organizzato dall’associazione Nova Como per il prossimo giovedì 16 maggio 2025, dalle 17 alle 19, presso Spazio Diaz in via Indipendenza 83, nel cuore. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - “Como ti vorrei”: dibattito pubblico su scuole, spazi aggregativi e sport il 16 maggio allo Spazio Diaz

Cosa riportano altre fonti

“Como ti vorrei”: dibattito pubblico su scuole, spazi aggregativi e sport il 16 maggio allo Spazio Diaz

Segnala quicomo.it: L’associazione Nova Como promuove un confronto tra politica e cittadini per ripensare il futuro educativo e sportivo della città ...

Area stadio di Como, domani il dibattito nella sede di Etv

Scrive espansionetv.it: Il nuovo stadio Sinigaglia di Como sta animando un appassionato dibattito in città.Etv vuole fornire ai comaschi un’occasione per confrontarsi ...

Como, nuovo Stadio: “Pochissimi conoscono il progetto. La riservatezza è una forzatura, il dibattito è menomato”

Si legge su comozero.it: Nell’ampio dibattito sul futuro Stadio Sinigaglia interviene anche la lista-movimento Civitas con Bruno Magatti e Giorgio Livio che pongono fortemente l’accento sulla riservatezza decisa dal Comune in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix: La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.