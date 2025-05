Como la decisione di Fabregas sul futuro | le prossime mosse dei lariani

Cesc Fabregas ha deciso di rimanere al Como per un'altra stagione, respingendo le offerte di grandi club come il Bayer Leverkusen. Questa scelta apre nuovi scenari per i lariani, che puntano a costruire un futuro ambizioso attorno all’ex fuoriclasse spagnolo. La strategia del club si conferma chiara: investire su talenti esperti per crescere.

Como, la decisione di Cesc Fabregas sul suo futuro: piace alle big, ma per i lariani è incedibile: avanti insieme progettando il futuro Secondo la Gazzetta dello Sport Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como almeno per un’altra stagione, respingendo le avances di club come Bayer Leverkusen, Milan e Roma. Nonostante alcune sue dichiarazioni avessero . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, la decisione di Fabregas sul futuro: le prossime mosse dei lariani

