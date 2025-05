Comitato tavoli del Porto | Smontiamo la versione di Salvini sul porto turistico crocieristico

Il Comitato Tavoli del Porto interviene per contestare le dichiarazioni del Ministro Salvini riguardo al Porto Turistico Crocieristico di Fiumicino. Durante l'ultimo incontro al Senato, il Ministro ha attribuito al Consiglio dei Ministri un ruolo marginale, ma è fondamentale fare chiarezza sulla verità dei fatti e sulle implicazioni per il territorio.

Fiumicino, 14 maggio 2025- " Giovedì scorso al Senato il Ministro delle Infrastrutture ha risposto alle domande della Senatrice Maiorino (M5S) sul Porto Turistico Crocieristico di Fiumicino. Salvini ha esordito sostenendo che il Consiglio dei Ministri ha fatto da semplice passacarte, senza alcuna responsabilità, nell'inserire il progetto nel decreto giubileo, pur sapendo che l'opera non sarebbe mai stata pronta per l'evento". Così in un comunicato il comitato Tavoli del Porto. "Ma l'aspetto più paradossale è che secondo il Ministro quello di Fiumicino non è un Porto di interesse dello Stato- continuano- poiché "è uno scalo marittimo non classificato in quanto tale di interesse economico nazionale e internazionale, su cui lo Stato non ha competenze gestorie". Ma come dovrebbe essere classificato un porto che ospita le più grandi navi da crociera al mondo? Un porto di questo tipo può essere comunale? Poiché la competenza non riguarda lo Stato, afferma in modo pilatesco Salvini, non importa quali siano le conseguenze negative nel dare corso al primo porto crocieristico privato in Italia su tutto il sistema della portualità.