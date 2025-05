Cominciata la demolizione dei vecchi impianti di risalita in Lessinia

È iniziata la demolizione dei vecchi impianti di risalita in Lessinia, inattivi da decenni. La loro rimozione rappresenta un passo importante per valorizzare il paesaggio e l'ambiente circostante. L'operazione di dismissione, finanziata con 80mila euro dalla Regione, punta a recuperare e ripristinare l'area per nuove opportunità di sviluppo.

