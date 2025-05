Comincia il giorno e il sole gioca a nascondino | lo scatto dalle campagne

Il giorno inizia lentamente, mentre il sole gioca a nascondino tra le fronde di un pino marittimo, incorniciato dalle campagne di contrada Santa Croce, nell'agro di Francavilla Fontana. Il Disco solare si solleva, danzando tra nuvole e tralicci, regalando un momento magico da catturare. Un invito a osservare la bellezza che ci circonda.

Un albero - probabilmente un pino marittimo - si staglia sulle campagne di contrada Santa Croce, agro di Francavilla Fontana. Il disco solare si alza dalla linea dell'orizzonte e il nostro lettore cattura l'istante in cui "gioca a nascondino" con la chioma. Alle spalle, un traliccio, nuvole e il.

