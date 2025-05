Com’era il Lungomare di Napoli quando c’erano le pedane solarium sugli scogli

Nel cuore di Napoli, il lungomare di Santa Lucia e via Nazario Sauro racconta una storia affascinante di svago e bellezza. Tra fine Ottocento e anni Settanta, le pedane solarium sugli scogli ospitavano lidi iconici come il Lido Eldorado e il Bagno Savoia, luoghi di incontro e relax per i napoletani e i turisti. Continua a leggere...

