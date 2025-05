Come vestirsi a un matrimonio? I 6 consigli salva-look dell’esperta | ecco come salvare la situazione se piove sul prato in spiaggia…

La stagione dei matrimoni è ufficialmente aperta, ma per invitati e invitati scegliere l'outfit perfetto può essere una vera sfida. Tra abiti eleganti e imprevisti meteorologici, come affrontare la pioggia sul prato o in spiaggia? Ecco sei consigli salvalook dell’esperta per rimanere impeccabili in ogni situazione.

Le partecipazioni non mentono: la stagione dei matrimoni è entrata nel vivo. Le spose hanno i loro bei dilemmi nel trovare l’abito perfetto, ma le invitate (e gli invitati ) non hanno certo vita più facile. Soprattutto in questo periodo, quando il meteo cambia di continuo e la pioggia arriva all’improvviso. La situazione si complica ulteriormente nel caso dei destination wedding – i matrimoni in località esotiche – o semplicemente se abbiamo pensato di mettere un bel tacco dodici per la cerimonia in cascina, per poi ritrovarci su un prato, affondando a ogni pié sospinto nelle zolle di terra bagnata. E ancora: quanto bisogna essere eleganti per un matrimonio in comune? Gli uomini possono rinunciare alla giacca almeno a luglio? Niente panico: abbiamo chiesto ad Anna Maria Lamanna, Image consultant, personal shopper e stylist i consigli per un look da perfetto invitato che non tema né i capricci del meteo né la prova del nove: la resa in foto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come vestirsi a un matrimonio? I 6 consigli “salva-look” dell’esperta: ecco come salvare la situazione se piove, sul prato, in spiaggia…

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Come vestirsi a un matrimonio? I 6 consigli “salva-look” dell’esperta: ecco come salvare la situazione se piove, sul prato, in spiaggia…

Da ilfattoquotidiano.it: Le partecipazioni non mentono: la stagione dei matrimoni è entrata nel vivo. Le spose hanno i loro bei dilemmi nel trovare l’abito perfetto, ma le invitate (e gli invitati) non hanno certo vita più fa ...

Come vestirsi per una cerimonia? Consigli di stile per uomini

diariodelweb.it scrive: Esiste un momento preciso in cui ogni uomo, prima o poi, si trova davanti a uno specchio e si chiede: "E adesso cosa mi metto?". No, non parliamo della ...

Come vestirsi

Riporta diredonna.it: Segui le nostre guide ed i nostri articoli approfonditi, ti daremo i consigli ... Come vestirsi per la laurea Come vestirsi a Capodanno Festa anni 70: come vestirsi Come vestirsi per un matrimonio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pensioni : 8 milioni di italiani hanno una previdenza complementare

Gli italiani che hanno sottoscritto una qualche forma di pensione integrativa sono ben 8.325 milioni.