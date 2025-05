Come si crea un videogioco indie in Italia Gianluca e Uriel | “Volevamo vedere i dinosauri nel Far West”

In Italia, la creazione di un videogioco indie rappresenta una sfida affascinante. Gianluca e Uriel di Void Pointer, il cui debutto "Dino Path Trail" mescola azione e sopravvivenza in un mondo western con dinosauri, condividono con Fanpage.it i retroscena del loro progetto. Scopri come il sogno di "vedere i dinosauri nel Far West" ha preso vita.

Dino Path Trail è il primo videogioco di Void Pointer, giovane studio di sviluppo romano. Il titolo mette al centro azione e sopravvivenza all'interno di un mondo western abitato da banditi e dinosauri. Il creative director e il producer raccontano a Fanpage.it i retroscena del gioco. 🔗Leggi su Fanpage.it

Come si crea un videogioco indie in Italia, Gianluca e Uriel: “Volevamo vedere i dinosauri nel Far West”

