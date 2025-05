Come ha fatto la Sampdoria a finire mestamente in Serie C dopo 4 allenatori e un mercato sontuoso

La Sampdoria, simbolo di storie di gloria nel calcio italiano, affronta ora un inaspettato declino. Retrocedere in Serie C dopo una stagione disastrosa, segnata da quattro allenatori e un mercato milionario, rappresenta un fallimento senza precedenti. Scopriamo come questa prestigiosa squadra sia giunta a questo triste epilogo e cosa significa per il suo futuro.

La Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta. Questo è il verdetto più eclatante della Regular Season della Serie B: un fallimento tecnico e societario senza precedenti nella storia dei blucerchiati. 🔗Leggi su Fanpage.it

Come ha fatto la Sampdoria a finire mestamente in Serie C dopo 4 allenatori e un mercato sontuoso

La Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta. Questo è il verdetto più eclatante della Regular Season della Serie B: un fallimento tecnico e societario senza precedenti nella storia dei blucerchiati.

