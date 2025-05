Come detrarre le spese mediche nella dichiarazione dei redditi

Detrarre le spese mediche nella dichiarazione dei redditi è fondamentale per alleviare il peso economico delle cure sanitarie. Nel 2025, le famiglie italiane devono prestare attenzione alla corretta compilazione della domanda per recuperare le spese superiori alla franchigia di 129,11 euro, un passo cruciale per ottimizzare il loro bilancio familiare.

Roma, 14 maggio 2025 – Ogni anno le famiglie italiane spendono una voce importante del proprio bilancio, in visite mediche, esami, controlli, e ciò rende molto importante una corretta compilazione della domanda per il recupero delle spese, oltre la soglia di 129,11 euro, che costituisce la franchigia. Anche quest’anno si potrà portare in detrazione il 19% della spesa medica complessiva. Per farlo su può compilare il Quadro E del Modello 7302025. Se l’importo complessivo delle spese mediche supera i 15.493,71 euro, allora si potrà suddividere in 4 rate annuali la detrazione. Quali spese si possono detrarre. Tra le spese detraibili, troviamo sia le analisi cliniche, sia le prestazioni specialistiche, ma anche le visite mediche generiche, gli interventi chirurgici, l’assistenza infermieristica e i medicinali che non siano farmaci da banco. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come detrarre le spese mediche nella dichiarazione dei redditi

