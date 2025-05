Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di De Minaur E Ruud non sarà favorito dal calendario

L'eliminazione di De Minaur e Ruud modifica significativamente il tabellone di Sinner ai quarti di finale nel Masters 1000 di Roma. Jannik, tornando competitivo dopo la sospensione per la vicenda Clostebol, ha dimostrato la sua forza sconfiggendo avversari in due set, affrontando ora un percorso che potrebbe favorirlo, nonostante il calendario intenso.

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale nel Masters 1000 di Roma, dimostrandosi subito molto competitivo al rientro dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero uno al mondo, nel suo percorso al Foro Italico, ha battuto sempre in due set l'argentino Mariano Navone, l'olandese Jesper de Jong e soprattutto l'ostico n.18 ATP Francisco Cerundolo. L'azzurro ha fatto valere sin qui il suo status di prima testa di serie, ma il tabellone presenta ancora almeno una possibile grande insidia nella strada verso la finale. Sinner tornerà infatti in campo domani ai quarti contro il vincente del match attualmente in corso di svolgimento sulla Grand Stand Arena tra Jaume Munar e Casper Ruud. Il norvegese, costretto ad un eventuale tour de force dopo il rinvio causa pioggia di ieri con all'orizzonte tre partite di fila (oggi, domani e poi la semifinale di venerdì), è reduce dal trionfo di Madrid e rappresenta una minaccia molto temibile per il 23enne altoatesino, che in caso di successo affronterebbe in semifinale un outsider che non veniva considerato uno dei primi 7-8 favoriti alla vigilia degli Internazionali d'Italia.

