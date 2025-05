Come accelerare l’uso dell’Intelligenza artificiale L’idea di Zecchini

Nel contesto di un mondo in continua evoluzione, l'idea di Zecchini su come accelerare l'uso dell'intelligenza artificiale si intreccia con le parole del nuovo Papa. Citando Leone XIII, egli sottolinea l'importanza di navigare le sfide del progresso tecnologico, invitando a riflessioni profonde sulla responsabilità e sull'umanità in un'epoca di straordinarie trasformazioni.

In una delle sue prime dichiarazioni il nuovo Papa della cristianità ha fatto esplicita menzione dell’Intelligenza Artificiale spiegando che in un’epoca di sconvolgente progresso, indotto tra l’altro da questa tecnologia, si richiamava a Leone XIII, che ai suoi tempi aveva affrontato una svolta epocale nella società. Effettivamente la modernità di questo secolo è segnata dal carattere trasformativo dell’IA e dalle paure ed entusiasmi che ha suscitato nella popolazione. Ne parlano continuamente i media, ne dibattono opinionisti e prelati, ne impongono regole le autorità europee e hanno iniziato a farne uso imprese e cittadini. Le voci ed opinioni si rincorrono, ma non tutti sono consapevoli delle ragioni di fondo del suo potenziale. In breve, si pone come una tecnologia multifunzione, ossia ad ampio spettro di applicazione, accessibile a tutti, che esalta alcune capacità umane e ne rimpiazza altre, mostrandosi in grado di offrire soluzioni a compiti ripetitivi o a problemi complessi, con un livello di autonomia decisionale ampio quanto le modalità, vastità e qualità del suo addestramento. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come accelerare l’uso dell’Intelligenza artificiale. L’idea di Zecchini

