Come abbinare il bianco? Ecco alcuni colori che sono perfetti da provare per valorizzarlo nella Primavera-Estate 2025

Scopri come abbinare il bianco per la primavera-estate 2025! Se il total white è un classico intramontabile, quest'anno la tendenza è osare con accostamenti cromatici. Esplora le tonalità che valorizzano il bianco e crea outfit eleganti e di tendenza. Da beige a colori più audaci, preparati a rinnovare il tuo stile!

N onostante il total white sia sempre una buona idea, per quest’anno la tendenza migliore è sperimentare con i colori. Ecco con quali tonalità abbinare il bianco per creare outfit ad alto tasso di stile. Beige A volte basta giocare con le tonalità più sobrie per dare vita a mise ad alto tasso di glamour. Provare per credere. Leggi anche › In bianco. Guida ai colori di tendenza con cui abbinare la più candida delle tonalità Azzurro Camicia azzurro pastello e gonna in lino bianco: un look versatile e di tendenza, da sfoggiare all season long. Argento L’argento della gonna riprende quello dei bottoni del cardigan latteo, creando un gioco di luci che catalizza l’attenzione. Rosa Quando il dress code è casual-chic, bastano una camicia bianca, una gonna rosa a ruota e un paio di sneakers per dare vita all’outfit perfetto. 🔗Leggi su Iodonna.it