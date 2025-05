Come abbinare i bermuda? Ecco cinque idee di outfit per questi pantaloni passe-partout a tutte le età in ufficio e nel tempo libero

I bermuda, pantaloni versatili e sempre attuali, sono un’opzione elegante per tutte le età, dall'ufficio al tempo libero. Scopri cinque idee di outfit che abbinano stile e comodità, perfette per chi ha tra i 20 e i 30 anni. Inizia a giocare con i tuoi look e porta i bermuda a un livello superiore!

I bermuda non perdono di appeal col passare del tempo, anzi, rappresentano l’alternativa “adulta” agli shorts. Ecco come abbinare i bermuda a qualsiasi età, con cinque idee di outfit di tendenza dai 20 ai 30 anni. 20 anni Golfino e ballerine sportive Mai pensato al classico golfino coi bottoni e alle ballerine sportive del momento, le cosiddette “sneakerine”? Leggi anche › I bermuda sono gli shorts più eleganti. I look da copiare a 20, 30, 40, 50, 60 anni 30 anni Gilet sartoriale lungo Per una trentenne attenta allo stile, l’outfit da provare è con il gilet sartoriale lungo, da indossare chiuso in ufficio e sbottonato nel tempo libero. 40 anni Giacca denim e ballerine Il look da provare assolutamente è in giacca denim e ballerine: classico, raffinato, perfetto in tutte le occasioni. 50 anni Pantalone chiaro e camicia maschile La base da cui partire è, nello specifico, un pantalone al ginocchio in cotone chiaro, essenziale, che illumina il look. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come abbinare i bermuda? Ecco cinque idee di outfit per questi pantaloni passe-partout a tutte le età, in ufficio e nel tempo libero

