Comacchio camperista dimentica la moglie in strada | se ne accorge due ore dopo

A Comacchio, un camperista settantenne ha vissuto una bizzarra disavventura quando, dopo una breve sosta per un guasto, ha dimenticato la moglie in strada. Solo due ore dopo si è accorto della situazione, ma fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine per la coppia. Ecco come è andata.

Piccola disavventura, fortunatamente terminata con il lieto fine, quella vissuta da una coppia di 70enni a Comacchio. Il tutto è avvenuto dopo una breve sosta per un presunto guasto al camper sul quale stavano viaggiando. DIMENTICA LA MOGLIE IN STRADA – La piccola disavventura è avvenuta nel corso della serata di venerdì scorso, mentre i due . L'articolo Comacchio, camperista dimentica la moglie in strada: se ne accorge due ore dopo 🔗Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti da altre fonti

Comacchio, camperista 70enne "dimentica" la moglie in strada e torna indietro due ore dopo

Segnala gazzetta.it: Piccola disavventura, venerdì sera, per una coppia di camperisti 70enni in viaggio attraverso la provincia di Ferrara: ecco cosa è successo.

Comacchio, camperista “dimentica” la moglie in strada e se ne accorge due ore dopo

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Comacchio, camperista “dimentica” la moglie in strada e se ne accorge due ore dopo ...

Comacchio, camperista «dimentica» la moglie in strada: «Se n'è accorto due ore dopo, lei è rimasta in vestaglia e ciabatte»

Riporta msn.com: La coppia di 70enni e la disavventura in camper in provincia di Ferrara: durante una sosta il pensionato non si è accorto che la moglie era scesa. Gli automobilisti l'hanno notata in strada e hanno av ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dimentica il freno a mano - auto finisce dentro la casa del vicino

L'incredibile incidente è accaduto oggi a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. L'incredibile incidente è accaduto oggi a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza.