Colpita da grave reazione allergica Salvata da farmaciste e volontari | Forse si è trattato di un insetto

Maria Chiara Scozzari, una donna di Fucecchia, racconta il drammatico episodio che l'ha vista colpita da una grave reazione allergica, probabilmente provocata da un insetto. Grazie all'intervento tempestivo di farmaciste e volontari, è stata salvata. Una storia di paura e coraggio, che riporta in primo piano il rischio delle allergie, un tema a cui Maria Chiara è particolarmente sensibile.

"Mi hanno salvata". Maria Chiara Scozzari è un persona che da sempre soffre di allergie. Ai graminacei, al polline. Ma mai, ci racconta, nella sua vita, ha avuto episodi gravi. Delle allergie ha timore, certo. "Mio padre è morto per shock anafilattico ". Ma cos'è successo a questa signora di Fucecchio, madre di due figlie? La mattina, mentre si trovava in casa, ha avvertito eruzioni sul collo, sulle braccia, ha iniziato a non sentirsi bene: bruciore, calore, prurito. "Non era il solito attacco allergico con il quale sono abituata a convivere da sempre – racconta –. Tutto questo è successo venerdì della scorsa settimana, attorno alle 12". La preoccupazione sale. La paura ancora di più. Da qui la decisione di rivolgersi alla propria farmacia di fiducia, Andare, là, velocemente. Si tratta dalla Farmacia Ciardini di Fucecchio della dottoressa Giulia Panzani.

Colpita da grave reazione allergica. Salvata da farmaciste e volontari: "Forse si è trattato di un insetto"

