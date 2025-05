Colloqui Ucraina-Russia in Turchia Putin ci sarà? Si avvicina il giorno aumentano i dubbi

I colloqui tra Ucraina e Russia in Turchia si avvicinano, ma le incertezze aumentano. Da “Rosso Istanbul” a “Giallo Istanbul”, l'atmosfera incantevole di Özpetek si trasforma in un contesto denso di misteri sotto Erdogan. Domani, il presidente ucraino Zelensky prenderà parte ai negoziati, portando con sé interrogativi cruciali sul futuro della regione.

Da “Rosso Istanbul” del 2017 a “Giallo Istanbul” del 2025. L’atmosfera onirica e rarefatta di Ferzan Özpetek ha lasciato il posto allo scenario nebuloso di Recep Tayyip Erdogan, lastricato di dubbi e misteri. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che domani si recherà personalmente in Turchia in attesa della controparte. Il suo omologo russo . Colloqui Ucraina-Russia in Turchia, Putin ci sarà? Si avvicina il giorno, aumentano i dubbi L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Colloqui Ucraina-Russia in Turchia, Putin ci sarà? Si avvicina il giorno, aumentano i dubbi

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, negoziati in Turchia senza Putin: la mossa dello zar irrita Zelensky

Si legge su msn.com: Il presidente russo sembra intenzionato a dare forfait al leader ucraino dopo aver dettato data e luogo per l'inizio dei colloqui ...

Ucraina, Putin: “Idiota chi ci impone sanzioni”. Zelensky: “Farò tutto il possibile per incontrarlo”

Lo riporta msn.com: Volodymyr Zelensky lo ha ripetuto: lui giovedì in Turchia ci sarà e aspetterà l’arrivo di Vladimir Putin per un faccia a faccia. Farà “tutto il possibile” perché l’incontro avvenga: aspetterà ad Ankar ...

Perché Putin non dà risposte sulla fine della guerra in Ucraina (e sui colloqui in Turchia)

Come scrive today.it: A poche ore dall'apertura dei negoziati che porterebbero a una tregua di 30 giorni, il leader russo ha rotto il silenzio attaccando i paesi occidentali: "Pianificano sanzioni a loro discapito, sono de ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase razzista del quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir

L'Europa del calcio guarda indignata alla puntata di Parigi e punta il dito contro Sebastian Coltescu: il manager di partito rumeno, che con il suo atteggiamento razzista ha lasciato il posto a una delle serate più tristi della storia del la Champions League.