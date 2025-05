colloqui nel cuore dello shopping

Torna al Centro Commerciale Curno “Job Connection”, l’evento che unisce domanda e offerta di lavoro. Dopo il successo della prima edizione, con il patrocinio della Provincia di Bergamo e del Comune di Curno, questa iniziativa mira a facilitare l'incontro tra aziende in cerca di talenti e candidati pronti a intraprendere nuove opportunità professionali.

Dopo il successo della prima edizione, torna nel Centro Commerciale Curno “ Job Connection ”, evento che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Bergamo e del Comune di Curno. L’obiettivo è favorire l’incontro tra aziende alla ricerca di talenti e persone desiderose di intraprendere un nuovo percorso professionale. Da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno, dalle 10 alle 18, la galleria del centro commerciale si trasformerà in un hub del lavoro. Anche quest’anno l’iniziativa si propone di incentivare l’incontro tra domanda e offerta tramite il format “ Job speed date: 10 minuti per brillare! ”: brevi colloqui conoscitivi che daranno ai partecipanti la possibilità di presentarsi, valorizzare le proprie competenze e confrontarsi direttamente con le aziende. Per partecipare è necessario iscriversi tramite l’app CurnoPiù, dove sarà possibile prenotare gli slot di appuntamenti con le aziende di interesse. 🔗Leggi su Ilgiorno.it